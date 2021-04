“Mejor no te metas ahí”: La divertida anécdota de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza de cuando se conocieron

Luego de 20 años de matrimonio, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza siguen recordando emotivos momentos que han marcado su vida, especialmente cuando estaban pololeando. En ese sentido, en el programa De Tú a Tú revelaron una divertida anécdota.

Resulta que Martín Cárcamo les preguntó quién fue la persona que pidió matrimonio, a lo que Marcela revela que “nunca me quedó claro. No lo hizo bien y me daba miedo preguntarle qué significaba. Nunca pregunté hasta que me dio el anillo”.

Otra de las cosas que reveló la animadora fue que era celosa en el pololeo. “¿Pero sabí porque yo era más celosa? Como le habían devuelto el anillo, nosotros salíamos, pero yo para él era como una más de las que tenía para pasarlo bien y para pasar su pena (…)”, dijo.

“A mí me daba rabia porque yo esperaba que me llamara para salir, porque para mí yo estaba saliendo con él, aunque no había nombre, pero estaba saliendo con él y después me enteraba que salía con otra”. “No era con otra”, interviene Rafael. “Hasta nombre te puedo tirar a la mesa, mejor no te metai ahí”, cerró Marcela.