Rafael Araneda revela que uno de sus motivos por los que se fue a Miami fue por la delincuencia en Chile

Una de las grandes confesiones que realizó el animador de televisión, Rafael Araneda, en el programa De Tú a Tú de Martín Cárcamo, fue el motivo por el que se fue a vivir a Estados Unidos. El exrostro del Festival de Viña del Mar entrego su visión de lo que pasó.

“Tuvimos un asalto súper violento y de ver que esto se empieza a hacer súper habitual… es de todos los días, uno no puede vivir así (…) Yo teniendo reja, doble reja, alarma, ¿qué pasa para los que no?”, dijo.

En esa línea, Araneda agregó que “de partida no es portonazo, es invasión a la propiedad privada, aquí se habla de portonazo… Esa es la otra, la prensa habla de portonazo, no habla de violación a la propiedad privada, no hablan de robo con intimidación, usan las palabras no adecuadas”.

Sobre ese momento, el “Rafa” recordó que “tenían apuntados con pistolas y con cuchillos a mis hijos, súper valiente además los hueo…, a Vicente le ponen una pistola en la cabeza, a la Florencia acá (apunta a su abdomen), las tenían en otro sector con la Marcela”.

“Es una de las razones por las que nos vinimos a Miami. Yo quiero vivir tranquilo, acá no hay rejas, no hay llaves. Si un delincuente hubiese hecho lo mismo acá le dan 40 años. fue súper duro sentirse inútil”, cerró.