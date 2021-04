Amaro Gómez-Pablos y la fórmula con Tonka Tomicic y Sergio Lagos: “Son tan profesionales que no andan con mezquindades”

En las últimas semanas, el matinal de Canal 13 ha tenido un repunte en sintonía. Entre febrero y marzo, “Bienvenidos” aumentó en un 15% su audiencia, mientras que el jueves recién pasado incluso llegó a imponerse al “Buenos días a todos”, de TVN, confirmando así que los telespectadores han vuelto a conectar con el espacio matutino de la estación de Luksic.

Amaro Gómez-Pablos, uno de los animadores del programa y quien está cumpliendo un año al mando del proyecto, habla con RadioAgricultura.cl al respecto y se refiere a ciertos rumores en torno a él y a su permanencia en “BV”.

El 1 de marzo se habló del “Súper Lunes” como en mucho tiempo no ocurría. ¿Cómo evalúas al “Bienvenidos” en esta competencia matinal?

-A mí no me sorprende el “Súper lunes”, porque creo que a diferencia de lo que dice la pregunta, siempre se pregunta y está establecida como una figura todos los años. Dicho eso, creo que nosotros vamos de menos a más, recuperando la senda de un matinal que me parece muy ciudadano y donde estamos incluso aventurándonos en tópicos de conversación que dentro de la contingencia escapan al radar de la competencia. ¿Me explico? Por ejemplo, el largamente adeudado homenaje a las muchas víctimas del Covid 19, esa es una deuda muy pendiente y nos da gusto en propiedad el poder atender justamente a tantas familias que no han podido dar cierre. Además, nos anticipamos también al tema de las vacunas y las variantes, entonces me parece que es un matinal que está despierto.

¿Cómo ha sido para ti trabajar con Sergio Lagos y Tonka Tomicic, comunicadores que se han ligado más a la entretención que a la noticia dura?

-Tonka es una gran anfitriona y lo seguirá siendo. Creo que tiene un sentido de ritmo propio que le da dinamismo al programa. Y, por otro lado, hay que recordar que Sergio es periodista, ha obrado como hombre dentro del ámbito de la entretención, pero tiene esa formación y creo que en estos momentos está poniendo un acento. Yo me he sentido muy cómodo, la verdad, me parece que son personas que son tan profesionales que no andan con mezquindades y me he sentido muy a gusto. Creo que es un sentimiento en los tres que se refleja en pantalla y también la gente lo nota y lo agradece. Los resultados que estamos teniendo hablan un poco de eso también.

En los últimos años los matinales han sido un caballito de batalla o un dolor de cabeza para los canales de TV y tras el estallido social y la pandemia se volcaron a lo informativo. ¿Fórmula ganadora o la entretención terminará volviendo a las mañanas?

-Son un caballito de batalla y eventualmente creo que podrán volcarse hacia la entretención, pero en estos momentos Chile están enfrentando varios sucesos, desde el estallido social a un Covid que no nos abandona, y además todo un proceso político electoral como no se ha visto en demasiadas décadas, entonces creo que en lo inmediato seguirán siendo muy contingentes y coyunturales.

A fines de enero se habló de tu salida del matinal, pero ya estás de vuelta: ¿Fueron solo vacaciones o había ganas de incursionar en otras áreas o programas del canal? ¿Has tenido propuestas?

-Es prensa mal informada que señala que uno abandona cuando en legítimo derecho uno hace uso de sus vacaciones, no hay más que eso. Yo jamás pensé que iba a abandonar el matinal ni que me iban a despedir del canal, porque esas cosas están más que conversadas, así es que no hice caso a la especulación de unos pocos medios que dieron a conocer eso. Hoy mi foco en el canal es el matinal.