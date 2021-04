“O Schalper es hue… o es malintencionado”: J . C. Rodríguez repasó ofuscación con diputado en el matinal

Julio César Rodríguez dio que hablar la semana pasada al ofuscarse en cámara con el diputado Diego Schalper (RN), mientras debatían sobre el impuesto a los súper ricos.

El conductor del matinal “Contigo en La Mañana”, de Chilevisión, repasó el momento en entrevista con la Revista Velvet, precisando que no es común que se enoje con un entrevistado.

“Las pocas veces que me he choreado en el matinal es cuando los que están al frente de mí tratan de disfrazar mis preguntas, que tienen un fondo informativo, como que fuera mi opinión”, dijo J. C., según recogió La Cuarta.

“Por eso la última vez me ofusqué con Schalper, porque, de las tres cosas que yo le dije, las tres me las tergiversó al aire. Y yo por eso lo paré”, argumentó.

“Después me dice ‘yo puedo tener otra opinión que la tuya’ y yo no estaba opinando (…) Por eso lo paré y lamentablemente encontré inoportuno que se metiera Andrea Molina”, recordó.

En ese sentido, el comunicado dijo que “tú tienes dos posibilidades, o Schalper es hueón de verdad o el tipo es malintencionado, y las dos cosas son graves. O no escuchaba bien o estaba mal conectado”.

“Esas cosas me molestan porque si yo me levanto a las seis de la mañana a hacer mi pega, no voy a permitir que ningún hu…, aunque sea un diputado, se plante frente a la tele a decir cosas o mentiras”, dijo.