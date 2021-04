Daniela Nicolás compartió reflexivo mensaje previo a su paso por Miss Universo: “Tengo más fuerza”

La intérprete Daniela Nicolás hace algún tiempo está representando a Chile en el certamen de belleza Miss Universo, puesto que logró tras coronarse como Miss Chile en el 2020.

Ahora, a menos de un mes de la final del certamen en Estados Unidos compartió un potente mensaje en Instagram, en donde aludió a la enfermedad que padece.

En este sentido señaló que, debido al dolor, pensó en abandonar sus entrenamientos, pero recapacitó sobre esta decisión gracias a su madre.

“Me sentía insegura, venía de un proceso largo de volver a quererme, mi enfermedad autoinmune me dio vuelta en 180 grados mi vida, y todo lo que me gustaba hacer tenía que pensarlo tres veces antes ahora“, partió señalando.

Luego añadió: “Los deportes que me gustan ya no eran compatibles con esto, actuar significaba un gran desgaste físico y mi cuerpo no me acompañaba, maquillaba y se me caían las cosas de las manos, clases online todo el día sentada me generaba un gran dolor en mis caderas, y así podría estar todo el día contándoles cómo afecta esto en mi vida, y con Miss Universo no ha sido la excepción”.

Finalmente Daniela Nicolás señaló que, gracias al apoyo de sus amigos y familiares “me he dado cuenta que tengo más fuerza y optimismo que nadie“.

Aquí puedes ver su publicación: