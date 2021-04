“No respondo por mi familia”: El tenso momento que vivió Mónica Rincón con Henry Boys

Un tenso momento se vivió entre la periodista Mónica Rincón y el candidato a la Convención Constitucional por el distrito 11, Henry Boys, quien tiene la intención de reincorporar la Ley de Defensa Permanente a la Democracia, también conocida como la “Ley Maldita”.

En ese sentido, ambos tuvieron un áspero debate, que incluso generó incomodidad entre ambos participantes.

“Quiero saber si Henry Boys ve un problema o no que esta Constitución, más allá de las reformas haya nacido en una dictadura que es algo muy distinto a una Convención Constitucional”, fue lo que le preguntó la comunicadora.

“O sea había una dictadura, la Comisión Ortúzar la crea, entonces quiero ver si ara usted es un problema de origen o no”, agregó.

En ese momento, Boys respondió: “Bueno, eso ya lleva implícita una afirmación, que es suya, señora Mónica, pero acá lo importante…” siendo interrumpido por Rincón, quien le contra preguntó: “¿No era una dictadura? No, si yo no estoy dando una opinión, estoy dando un hecho. aquí había una dictadura”.

A lo que el candidato le pidió que le dejara contestar. “Acá no estoy hablando del régimen que regía en Chile, estoy hablando de los que hicieron la Constitución. En la Comisión Ortúzar había personas del Partido Radical, como don Jorge Ovalle”, dijo.

“Está la persona del Partido Demócrata Cristiano, donde milita su hermana dicho sea de paso, que era don Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans… entonces no me vengan con que esta Constitución la hizo Pinochet”, agregó.

En esa línea, el candidato insistió que “esta Constitución la hizo una comisión de diez expertos que eran los mejores en derecho constitucional en el país, y esa comisión de expertos fue una comisión transversal”.

“Por su puesto que no estaban los amigos de nuestro señor Barraza”, lanzó el político, quien agregó que “por supuesto que ellos usan la violencia como método de acción política, que son los comunistas”.

Ante eso, Rincón levantó la voz y le respondió “Henry quisiera explicarle que, por si no lo sabe, estoy aquí como periodista, no me hago cargo ni de cómo milita, ni de cómo vota nadie más que yo misma”.

“No milito, no voto, soy periodista. Así que, si me quiere descalificar, yo no respondo por mi familia”, cerró.

