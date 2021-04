El sensual look que lucirá Elisa Zulueta en su regreso a Canal 13 con “La torre de Mabel”

Tres amigas de un colapsado edificio de Santiago centro necesitan dinero en el complicado país en el que viven y de cara a cumplir con sus objetivos y sueños. Por ello es que terminarán instalando con un motel clandestino.

Esa es la base de “La torre de Mabel”, teleserie nocturna que Canal 13 estrenará en junio próximo. Y dentro de ese trío protagónico estará “Soledad”, personaje interpretado por Elisa Zulueta, quien vuelve con este proyecto a la estación en donde partió en teleseries, específicamente en 2007 en la exitosa y recordada “Lola”.

Y este retorno lo hará con un look que mezcla lo hippie y sensual, porque, tal como ella misma cuenta, “mi personaje tiene una relación muy libre con su cuerpo y la sexualidad. Pero no es consciente que puede llegar a ser sexy”.

En ese sentido es como “Soledad” mostrará harta piel, pero jamás de manera provocativa, sino que muy espontáneamente. Ella no tendrá problemas en hablar de sexo y de ver al cuerpo como algo muy natural.

Elisa confiesa que “usar peto a esta edad ¡no es fácil pues! Yo soy relajada y uso ropa más tapada”, marcando una gran diferencia entre ella y el papel que significa su regreso al 13 tras haber hecho la primera temporada de “Soltera otra vez”, en 2012.

“Me gustó mucho volver, me significó reencontrarme con un equipo que no veía hace tiempo y que fue como no haberlo dejado nunca. Todo fluyó rápidamente”, confiesa la actriz a Radioagricultura.cl.

Acerca de su personaje en “La torre de Mabel”, Zulueta adelanta que “es una mujer criada en completa libertad en medio de una comunidad hippie gringa. Al llegar a Chile se empareja con Valerio (Marcial Tagle), un taxista, y su sueño es tener una guagua y se les hace muy difícil”, agregando que “Soledad es dulce y vive en una realidad media paralela, es media volada y muy libre con su cuerpo y su sexualidad”.