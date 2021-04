“Te vez bien así, más natural”: Nicole “Luli” Moreno cautiva a seguidores con sobrio y elegante look 

Nicole “Luli Moreno” sorprendió a sus seguidores con una “elegante” fotografía. La modelo fitness compartió la imagen en su cuenta de Instagram junto a una aplaudida reflexión.

“En la sencillez está la elegancia 🖤”, escribió la rubia en la publicación donde se luce con un sobrio look. Es necesario destacar que la imagen es antigua, sin embargo cada vez que es republicada en su cuenta de Instagram genera aplausos.

La postal obtuvo miles de “Me Gusta” y generó comentarios entre los internautas, quienes manifestaron que prefieren un look “más natural” para la modelo.

“Ese estilo te queda bello. Pelo más oscuro y natural. Sin postizas ni nada . Me encanta”; “Te vez bien así, más natural no tan rubia”; “¡Qué buena foto!”; “Ese es el look 👏👏👏” y “Se ve hermosa 🙌🙌🙌”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa la postal a continuación: