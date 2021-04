TVN confirmó a Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla como conductores de nuevo programa

Durante las próximas semanas llegará a las pantallas de TVN el programa “Zona de Encuentro“, una nueva franja en donde se emitirán contenidos de entretención y culturales, que contará con una particular conducción: Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla.

“Desde que surgió la posibilidad de que Mauricio estuviera acá en TVN, fue una sorpresa y una alegría inmensa para todos. Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo, lo hemos visto en las comunicaciones”, fue parte de lo que señaló Doggenweiler sobre su nuevo colega.

Por otro lado el futbolista también se refirió a su incursión en la animación, señalando que siempre tuvo intenciones de experimentar en este ámbito.

“Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo y cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión? Es como si me llamara Mourinho y me dijera ‘mañana vente a entrenar conmigo´“, inició.

Finalmente expresó: “Así es que no lo dudé porque sabía que iba a ser una experiencia maravillosa aprender de ella. Sin duda con Karen se me ha hecho mucho más fácil, es una mujer súper solidaria y carismática a morir. Te da la posibilidad de que las cosas fluyan, y con lo poquito que sé he tratado de ir recogiendo toda esa experiencia de ella para ir mejorando día a día”.

De momento no hay fecha de estreno para este programa de los días sábados, pero desde TVN señalaron que su estreno se realizaría “pronto”.