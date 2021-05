No son pareja: Javiera Acevedo habló de la relación que mantiene con el papá de su primer hijo a días de dar a luz

Javiera Acevedo se refirió a la relación que mantiene con el padre del primer hijo que espera. La actriz y modelo señaló que con el progenitor no están juntos como pareja, sin embargo “agradeció al universo” por su presencia.

“Todos han estado muy atentos desde el minuto uno. Me han venido a ver mis hermanas, sus tías, me han enviado regalitos, me han escrito su papá, me ha llamado su mamá. No tengo ningún pero que decir, al contrario, todos mis agradecimientos al universo por haberle dado a mi hijo el papá que tiene. Estoy segura que se va a enamorar a morir de su guagua cuando nazca“, explicó Javiera en conversación con Las Últimas Noticias.

Además, la actriz explicó: “Puede ser el papá perfecto para tu hijo u no necesariamente esa persona es la pareja correcta para ti. Imagínate, estuviste en el minuto preciso con la persona indicada que tenía que ser el papá de tu guagua. Nosotros estamos aquí para y por Kai, (…) Él está conmigo, eso es lo lindo y lo importante. a mi me basta con que él sea preocupado, ame a su hijo y sea un buen padre“.

Por otra parte, manifestó que está ansiosa por conocer a su bebé. “Me veo dando papa, me imagino toda la noche despierta mirándolo, veo su carita, me imagino paseándolo y viéndolo caminar, me pregunto si llorará mucho o poco. Me lo imagino gordito y con fuerza“, expresó.