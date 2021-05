“Blusas de Paula Daza”: Internautas analizan y aplauden vestuario de la subsecretaria en divertida cuenta de Instagram

“Blusas de Paula Daza” es el nombre de la exitosa cuenta de Instagram que recopila los mejores looks de la subsecretaria de Salud Pública. En el espacio, los internautas acceden a un análisis detallado y divertido del vestuario elegido por la profesional, quien en cada aparición sorprende con su estilo.

Desde el inicio de la pandemia la doctora ha destacado por su constancia, desempeño y por responder la mayoría de las preguntas que iban dirigidas al ministro de Salud, Enrique Paris, en los balances diarios donde se da cuenta de la evolución de la pandemia del Covid-19 en el país.

Por otra parte, la profesional también destaca por sus blusas, prendas que varían de estilo en cada aparición pública y donde predominan los colores fuertes y estampados.

A raíz de lo anterior Francisca Sanhueza, diseñadora industrial, creó junto a un grupo de amigas una cuenta de Instagram donde expone y analiza de forma detallada cada una de las aplaudidas blusas de la subsecretaria.

“Salvaje. Felino animal print con base turquesa” y “Blusa clásica, café con leche, satinada. Un baileys para sábado por la tarde”, son las reflexiones que se pueden leer en las imágenes de Daza publicadas por la diseñadora, quien está a punto de superar los 68 mil seguidores en la red social mencionada.

Según indicó en conversación con diario La Cuarta, la idea de analizar los looks de la subsecretaria surgió como medida para terminar con el aburrimiento que implica estar en cuarentena producto de la pandemia.

“Eran, tres, cuatro me gusta, así que dije: ‘Esta cuestión no prendió’. En un momento perdimos el interés (…) Hubo un chiquillo, no se como se llamará, que tiene una cuenta en TikTok -recuerda-. Hizo un video corto, bien chistoso, en que contextualiza quien era la subsecretaria. En un momento dice ‘y más encima tiene un club de fans que suben fotos todos los días con su ropa’. Ahí la cuestión explotó“, contó Francisca al medio.

En relación a los comentarios sobre las prendas, la diseñadora señaló: “Yo creo que por ahí para darle algo de interés y algo de humor, se ocupa un lenguaje medio siútico. La idea era hacer como una pequeña sátira de eso, para darle harta risa”.

Finalmente, Francisca señala que la cuenta fue creada respetando la imagen de la subsecretaria: “Nos interesa que ella no quede como chaleco de mono, porque alguien puede llegar e insultarla y tampoco es la idea exponer su imagen gratuitamente. No sé si en algún momento por las vueltas de la vida llegamos a tomar once a La Moneda con la Paula Daza, pero no sé si ella querrá conocer algo así”, manifestó.

Revisa algunas publicaciones de “Blusas de Paula Daza” a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blusas de Paula Daza (@blusas_de_paula_daza)