“Tanto botox”: Seguidores critican apariencia de Gala Caldirola en fotografía al desnudo 

Gala Caldirola cautivó a sus seguidores con un atrevido desnudo. La modelo compartió —en su cuenta de Instagram— una imagen donde luce su torso sin ropa, cubriéndose solo con sus manos y dejando poco a la imaginación.

El registro no dejó indiferentes a los internautas. Algunos aplaudieron la belleza de la esposa del “Huaso” Isla y reaccionaron con más de 21.500 Me Gusta y múltiples comentarios.

Es necesario destacar que la fotografía no fue del agrado de todos los seguidores de la modelo. Algunos manifestaron que no les gustó la imagen y señalaron que Gala está “abusando” del uso de botox en su rostro.

“Tanto botox gala😮”; “Si es linda, lata, para qué exagerar. No se ve natural, se hace más daño”; “Demasiado botox” y “qué te paso Gala, no me gustas así, antes te veía mejor”, fue parte de lo que comentaron.

Revisa la imagen a continuación: