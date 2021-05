“Soy camaleónica”: Katherine Orellana sorprendió a seguidores con nuevo y radical cambio de look

La cantante Katherine Orellana nuevamente sorprendió a sus seguidores luego de que enseñara un nuevo cambio de look en las redes sociales.

Recordemos que esta no es la primera vez que la artista experimenta cambios de look, ya que la ex “Rojo” de manera frecuente experimenta radicales cambios de look.

Ahora la intérprete dejó atrás su tono rubio que por algún tiempo usó, pasando a uno anaranjado y rojizo. “Cambie mi look, ya sabes soy camaleónica, me gusta innovar y no caer en la rutina, tu que haces para salir de la rutina?“, redactó junto a la imagen.

Aquí puedes ver cómo luce ahora: