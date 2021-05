“No me imagino sin mi vieja”: Sergio Lagos y su particular reacción tras la pérdida familiar que azotó a Raquel Argandoña

Una sensible reflexión fue la que expresó el periodista Sergio Lagos, en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, tras la muerte de la madre de Raquel Argandoña, Eliana de la Fuente.

Sobre esto, el comunicador indicó que “no me imagino yo sin mi vieja. Ella está aquí con nosotros, dando vueltas, conversa. Me cuesta mucho ponerme en la situación en la que ya no estaría y trato de conectarme con ella en lo más profundo. Con mi vieja nos une todo, la música, la reflexión, el espíritu, las ganas”, sostuvo.

Junto a esto, confesó sentirse “privilegiado” por haber festejado el Día de la Madre en compañía de dos personas importantes en su vida: “He sido privilegiado, tengo a mi madre y tengo también a Miriam, que es la mamá de mis hermanos con quien tengo un lazo muy fraterno”, expuso.

Finalmente, el animador ahondó en el tema y declaró que “cuando se va alguien, queda esa suerte de vacío, pero tengo la certeza de que cuando uno está conectado de forma esencial con alguien, ni siquiera la muerte los separa“, concluyó.