“Mucha protesta y pocas nueces”: Claudio Narea en picada contra generación “del trap y reggaetón” por poca participación en elecciones 

Claudio Narea hizo sus descargos contra las personas que no votaron tras la intensa jornada de elecciones que se vivió en el país este fin de semana. El ex integrante de “Los Prisioneros” culpó a la generación “del trap y reggaetón” de la poca participación en el proceso donde —entre varias autoridades— se eligieron a los encargados de redactar una eventual nueva Constitución.

Según indicó el músico en su cuenta de Twitter esta era “la elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó”.

Además indicó: “En mi tuit anterior olvidé que Santiago es la capital del Reggaetón. Harto ataque por boomer. Niñatos ustedes también tendrán más y más años cada vez así que no es ningún insulto eso de boomer. Tampoco hay misterio, los jóvenes casi no fueron a votar“.

Finalmente, Narea señaló: “Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los hueviaré más”.

Las palabras de Narea generaron reacciones divididas ya que, mientras algunos lo apoyaron, otros señalaron que los diferentes estilos musicales no son los responsables de la poca participación en el proceso.

Revisa los tuit a continuación:

