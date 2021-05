“Es maldad pura”: Daniela Nicolás expuso mensaje de usuaria que se burló de su enfermedad

El pasado 16 de mayo la actriz Daniela Nicolás participó en el reconocido certamen de Miss Universo 2021, donde lamentablemente no logró clasificar entre las 21 seleccionadas para avanzar en el evento.

En este sentido la intérprete ha estado en la palestra durante estos días, en especial en las redes sociales, donde ha recibido positivos comentarios tras su participación en el evento.

Sin embargo no todo ha sido aplausos, ya que recientemente la también periodista visibilizó un violento mensaje que recibió en relación a su enfermedad.

“Pareces vieja con artritis, ojalá te quedes postrada“, fue parte del mensaje que recibió, lo cual expuso para añadir una reflexión.

“Quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar a diario. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo“, partió señalando.

Luego continuó: “Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer. Que no se les olvide que somos personas“.

Aquí puedes ver el violento mensaje que recibió: