“¿Sienten nostalgia por algo que ya no es como era?”: Ignacia Allamand impactó en las redes con foto del recuerdo

La actriz Ignacia Allamand conquistó las redes sociales en las últimas horas al compartir una foto del pasado en el marco del denominado “TBT” de los jueves.

En la imagen aparece en una producción de la destacada fotógrafa Javiera Eyzaguirre para la revista Caras el año 2019 y es por ello que quiso compartir un mensaje sobre la vida sin pandemia.

“Era chori hacer este tipo de fotos, tan alejadas de la normalidad”, dijo la actriz.

“Poder “disfrazarse” para acompañar una entrevista entretenida, con un team de alto impacto en la ropa como la @saralavinh y en el hair y make up la @veritomonaco 🙌🏼. Era cómo jugar a las muñecas pero en versión gigante y “la muñeca eres tu” 😂”, expresó la exparticipante de Masterchef Celebrity.

Allamand añadió que “está claro que hoy ya no tiene sentido en muchos aspectos, pero en su momento me entretenía mucho salir del pijama y ponerme brillos”.

“¿Sienten nostalgia por algo que ya no es como era?”, preguntó a sus seguidores. “No me refiero a la pandemia que cambió todo, si no a cosas más antiguas como esperar el tiempo en las noticias para saber cómo iba a estar mañana o juntar tapitas para canjear un álbum. Cosas tontas, simples, superficiales si quieren ponerse graves, pero entretenidas”, cerró.