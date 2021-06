Felipe Gertdzen vuelve a la pantalla después de 17 años: “Recuperé una ilusión muy joven”

Este domingo, a las 20:30 horas, debutará por las pantallas de 13C “Green News”, el primer noticiario verde de la televisión chilena.

El espacio contará con notas relativas a la sostenibilidad y entrevistas a personas líderes en el ecosistema, quienes están implementando distintas acciones disruptivas e innovadoras a nivel nacional. Todo ello será comandado por el periodista Felipe Gerdtzen, quien retorna a estar en un proyecto delante de pantalla. Lo último que había hecho al respecto había sido “Informe especial”, en 2004.

Gerdtzen fue reconocido por múltiples labores televisivas en los años noventa, en departamentos de prensa de canales como TVN y el 13, y en los últimos años ha trabajado en importantes puestos editoriales en diferentes estaciones de televisión.

Acerca de esta vuelta a estar delante de pantalla, Felipe cuenta que se dio porque su trabajo del último tiempo ha estado ligado a temas de sustentabilidad y medioambientales, por lo que la productora del espacio, Vitruvio Producciones, a cargo de Natalia Freire, le ofreció a él conducirlo.

“Obviamente que he tenido que volver a entrenar cosas, pero ahí están esas capacidades”, dice Felipe Gerdtzen a RadioAgricultura.cl, a lo que añade que “siento que estoy en una madurez que me permite vivir esto en lo que tiene que ser, que es que el contenido gatille y genere nuevas conciencias y nuevas prácticas desde todas partes, que motive. En ese sentido, estoy tranquilo y muy bien acompañado por un equipo de contenido y realización, y yo voy a ser un facilitador del contenido”.

¿Nervioso por estar de regreso delante de cámaras? El conductor de “Green News” responde que “más que nervioso, como que recuperé una ilusión muy joven. A mí me gustaba salir en la tele cuando era reportero, pero me gustaba lo que podía transmitir y decir, tener esa oportunidad de estar en esa posición. A mí me encantaban las coberturas, las transmisiones en vivo, las cosas que de alguna manera me ponían a mí como instrumento de un contenido, entonces esta ilusión joven volvió, ahora puesto en un señor de casi 50 años”.

La nueva figura de 13C confiesa que este proyecto “es como un renacimiento de esa ilusión. No estoy nervioso, lo único que quiero es que salga bien y sí es como que me hace rejuvenecer en ese sentido”, sintetizando que “yo empecé súper joven en pantalla y después empecé súper joven de editor y ahora es como volver mayor a empezar de nuevo. Lo veo como un ciclo, como un círculo”.

Cabe mencionar que este noticiario también pasará a la señal abierta de Canal 13, teniendo un espacio cada semana en “Tele13 central”, específicamente los sábados, en donde se adelantarán detalles de cada capítulo que cada domingo, a las 20:30 horas, llegará a 13C, la señal cultural de la estación de Luksic.