“Me duele mucho”: Con lágrimas María José Quintanilla reveló que sufre extraña afección nerviosa

María José Quintanilla reveló que sufre de una dolorosa y molesta afección. La comunicadora compartió fotografías de su rostro, afectado por el problema, en las historias de su cuenta de Instagram.

Según señaló la también cantante, padece un tipo de “alergia nerviosa” que se manifiesta cuando está sometida a momentos de estrés.

“Esta alergia no me deja, y con el partido me pongo nerviosa y me sale más (…) Me duele mucho”, señaló en la red social mencionada.

Posteriormente explicó: “Hay muchos que me preguntan hace días, por qué tengo los ojos como si estuviese llorando (…) Es que estoy llorando por la alergia”.

Finalmente, indicó que el problema la afecta desde que era una niña. “Me llora y me llora el ojo y no para, no para. Ando con los ojos como María Magdalena“, bromeó María José.

Revisa imágenes a continuación: