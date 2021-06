“¡Están todos locos!”: Usuaria emplazó a Lisandra Silva por sus precios “inflados” y la modelo se defendió con todo

Hace ya bastante tiempo que la modelo Lisandra Silva inició un emprendimiento en medio de la pandemia, en el que ofrece productos tales como su perfume y también velas aromáticas.

Fueron justamente estas velas aromáticas las que causaron gran indignación en las redes sociales debido a su precio, el cual es variable dependiendo del tipo de decoración que tenga. Por ejemplo, las denominadas velas “Venus y Aquiles” tienen un valor de $29.000.

De hecho, hubo una usuaria que encaró duramente a la modelo a través de su cuenta de Instagram, donde la criticó por los altos valores que tienen sus productos de su marca “Lisbylis”.

“Esas velas tienen un precio demasiado inflado. No sé cómo la gente te paga tanto. Por ser famosa te haces millonaria. En Aliexpress por las mismas 20 lucas te compras un set y te haces 6 velas de las que tu vendes“, le reprochó la usuaria a Lisandra. “La gente es muy imbécil y tú aprovechando la situación. Vives en Chile y vendes una vela a 20 lucas. No lo creo“, agregó.

No obstante, la exchica reality no se quedó callada y decidió contestar de manera irónica: “Hola! Sí, lo mismo pienso. No sé cómo en Gucci y Louis Vuitton los precios los inflan también. Yo voy, me compro la tela en Aliexpress, el hilo y una aguja y me las confecciono yo misma! me quedan idénticas. Están todos locos“, contestó Silva, lo que evidenció mediante sus “historias” de Instagram.

Revisa la publicación acá: