“Existe cariño y buena onda”: Mayte Rodríguez rompió el silencio y aclaró su actual relación con Alexis Sánchez

La actriz Mayte Rodríguez reaccionó ante el comentario de un seguidor que le mencionó el nombre de su ex pareja, el futbolista nacional Alexis Sánchez, con quien mantuvo una relación durante el año 2018.

Cabe recordar que la intérprete chilena terminó con el deportista en septiembre de ese mismo año y ha recibido desde ese momento diversos mensajes que aluden a su quiebre sentimental.

Misma situación que se repitió hace dos días, cuando la hija de Carolina Arregui recibió un comentario en relación al rendimiento futbolístico de Sánchez. “¿Qué le hiciste ahora a Alexis?“, le consultó un internauta.

Tras esto, Rodríguez no se quedó callada y respondió de la siguiente manera: “Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo… no le hecho nada, no sé dónde aparecen estos dichos por periodistas de farándula, aclaro que existe cariño y buena onda“, sostuvo.

Asimismo, aclaró que “existe cariño y buena onda. Pero no hay relación hace par de años“, dijo de manera enfática.

Revisa la publicación a continuación: