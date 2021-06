Marlén Olivarí cuenta detalles sobre su vida alejada de la TV: se dedica a sus estudios y a su fundación

La recordada figura televisiva Marlén Olivarí mostró cómo vive hoy alejada de las cámaras, en su ciudad natal, Viña del Mar. Hasta allá llegó “Mira a quién me encontré”, uno de los programas de “Zona de encuentro” ,donde la modelo contó que actualmente está dedicada a sus estudios de derecho y su fundación, a través de la que realiza obras sociales.

La modelo reveló que junto a su hijo Lorenzo arman donaciones para llevar a distintos lugares, uno de ellos, el Campamento Felipe Camiroaga donde, según los vecinos, fue una de las primeras en realizar ollas comunes cuando se inició la pandemia.

“Lorenzo solo ha traído felicidad a mi vida. Es mi guagua” dice Marlén sobre su hijo de 8 años, con quien vive además de sus mascotas, dos gatitos y un perro llamado “Everton” a quien rescató de la calle.

Además de su fundación, la también actriz dedica su tiempo a sus estudios de derecho, los que dado la pandemia realiza vía online. “Tengo compañeros de todos lados, y a veces los profesores me dicen ‘tenemos una figura de la televisión’ pero siempre con mucho cariño”, cuenta.

Aunque dejó atrás la televisión, Marlén Olivarí no reniega de ella. “Me siento súper orgullosa de todo lo que hice en televisión”, afirma. Y lo hace recordando uno de los momentos más exitosos de su carrera en Morandé con Compañía cuando realizó un show con una boa.“Estuve tres veces a punto de salir a escena, con la boa, y no me sacaban por tiempo. El director me decía que sería el siguiente programa porque no había alcanzado el tiempo”, cuenta y asegura que desde ahí “amo las boas, les perdí el miedo”.