Camila Recabarren recibió especial regalo de su hija en el Día del Padre: “Quizás cumplo los dos roles al mismo tiempo”

Camila Recabarren recibió un especial saludo de su hija Isabella en el Día del Padre. Además, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una potente reflexión sobre el rol que cumplen los papás y también las madres que deben realizar ambos trabajos.

Es necesario recordar que la ex chica reality asumió sola el cuidado y la crianza de su hija, con quien desde su nacimiento es habitual verla posar en redes sociales.

A raíz de lo anterior el trabajo de Camila no es indiferente para Isabella, quien en cada celebración del Día del Papá decide celebrar a su madre por cumplir con ambos roles en su vida.

“La chinita me saludo y me hizo una carta jajaja. Y yo le digo que no tengo pilín así que no soy na’ su taita 😅. Pero bueno, ella siente que quizás cumplo los dos roles al mismo tiempo”, confesó la modelo en una nueva publicación.

Junto con lo anterior explicó que no desea quitarles protagonismo a los papás en su día, a quienes envió un mensaje donde los instó a no ser solo “proveedores”.

“Me gustaría poder abrazar a todos esos padres que de verdad se rompen el lomo por el bienestar de sus hijos para que no les falte nada. Pero nunca nunca olviden su sensibilidad y lo importante que es llegar cargaditos de amor para compartir y tener una buena conexión con la familia”, señaló.

Posteriormente explicó que a veces los roles de padre y madre recaen juntos en uno de los progenitores: “Es muy fácil comprender que existen diferentes tipos de familia y que así todo todo está bien 😊 Hoy (Isabella) se para frente a la vida con amor de sobra, y no necesariamente con la imagen paterna al lado ¡Vamos que se puede !😍”.

Finalmente Camila indicó en tono de broma: “Siempre pongo un post este día porque me comienzan a saludar por todos lados, pero no es mi día. Bueno, entenderé que es el día del padre y madres solteras 🤣”

