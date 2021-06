Con conmovedor relato Luis Jara recordó cómo logró acercarse a su fallecido padre: “Nos aprendimos a amar”

Luis Jara dedicó un sensible mensaje a su papá en una nueva celebración del Día del Padre. El comunicador compartió un registro en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

“Sin tener una gran conexión , y separados por un siglo , nos dimos a la tarea de conquistarnos”, partió escribiendo el cantante en la publicación de un video que muestra varios momentos vividos junto a su progenitor.

Posteriormente reconoció: “Yo amaba la música , tu el fútbol, a ti te gustaba estar solo y yo rodeado de amigos, a ti te gustaba ahorrar, a mi gastar. Y así pudimos habernos quedado en dos veredas diferentes , frías y distantes“.

Pese a lo anterior, destacó que ambos lograron cultivar una sólida relación pese a las diferencias: “Sabía que detrás de esa apatía , había algo más. Te mostré que se podía vivir con besos, abrazos y te quieros. Te tomé en brazos , te tiré al suelo. Te desordene todo lo que pude , hasta te hice cantar”.

“Te convertiste en mi mejor amigo, mi cómplice, mi padre, mi abuelo. Y lo que más te incomodaba ; te llené de besos”, agregó el cantante.

Por otra parte destacó que su padre era un hombre “culto, responsable y correcto”, quien dejó de lado su seriedad para dejar entrar en su vida a su hijo.

“Te mudé, te cuidé y te quedaste acurrucado a mi lado como un niño el día de mi cumpleaños y decidiste partir. Un gran señor , que hoy me falta , que me aceptó mis locuras , que sabía del perdón, y que me apoyó a su manera”, señaló el también comunicador.

Finalmente expresó: “Ya nos beberemos esa botella de vino que nos faltó, porque estoy seguro que ambos la queremos. Te amo padre mío, me hiciste reír y también nos aprendimos a amar. Feliz día dónde quiera que estés”.

La imagen conmovió a los internautas, quienes reaccionaron con cientos de comentarios donde aplauden la relación que ambos lograron cultivar.

Revisa la publicación a continuación: