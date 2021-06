“Pones en mi boca cosas que no he dicho”: El tenso debate entre JC Rodríguez y Monserrat Álvarez

Durante este viernes los conductores de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez se enfrascaron en una tensa discusión cuando hablaban sobre la gestión del Gobierno respecto a la pandemia.

Esto se originó cuando el conductor criticó la forma en que se toman las decisiones. “La mitad son emocionales, Monse. Esta cuestión del panelismo, el expertismo… por un panel de expertos hubo un estallido social en este país, por un panel que dijo ‘subamos el metro 30 pesos’“, partió señalando.

Tras este comentario Monserrat Álvarez le preguntó si él creía que sabía más que los científicos del panel de expertos del Gobierno, palabras que rechazó el periodista.

“El panel de expertos es independiente y ha estado en contra del Gobierno en un montón de cosas. Entonces, cuando le estamos pidiendo al Gobierno que no tome decisiones en una mesa con el ministro, con la subsecretaria y el Presidente, yo creo que hay que tenerle un poquitito de fe a los que saben”, complementó Álvarez.

Ante esto Rodríguez señaló que no lo estaba entendiendo, y que las medidas de los expertos había que “implementarlas con tiempo y criterio“, sosteniendo que no creía que los científicos hayan aprobado el permiso de vacaciones como se implementó anteriormente.

Álvarez tomó la palabra y expresó: “Yo creo que lo que tú planteas es súper interesante, pero también decir ‘oye, el panel de expertos acá y allá’, empezar a ningunear…”“, no obstante, fue interrumpida por el conductor. “No he dicho eso, estás poniendo palabras en mi boca”.

Aún así, Monserrat Álvarez volvió a comentar: “No me dejas terminar (…) Tú dijiste que por un panel de expertos tuvimos estallido social. Yo te quiero decir Julio, y con esto termino, que no ninguneemos”.

Esta discusión se prolongó ampliamente y se centró en el “ninguneo” que acusó Monserrat Álvarez.

“Bucha ya… lo dije así. Ya, bueno, lo dije así. Ya, Monse. Tú no me quieres entender, porque pones en mi boca cosas que no he dicho nunca“, soltó JC Rodríguez cansado de la discusión.

Junto a esto agregó: “Yo nunca he dicho que no tengan que existir los paneles de expertos ¿Desconfío de ellos? Claro que sí, porque tiene una mirada, no son neutros. Confío más en los científicos si son independientes”.

Finalmente el conductor cerró su idea señalando que el panel de expertos también se podía equivocar y que lo que debía ocurrir es que al plantearles una idea a quienes toman las decisiones, estos deben trabajarla a largo plazo. “Es lo único que he querido decir en todo este rato“, cerró.