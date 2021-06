Carolina Escobar detalló su recuperación tras cirugía: “El proceso va lento, pero seguro”

A inicios de Junio la conductora de “Buenos Días a Todos” Carolina Escobar, debió someterse a una cirugía tras sufrir una lesión en su tobillo que no cuidó, y significó una fractura triple en la zona.

Bajo este escenario, la periodista debió alejarse del matinal de TVN para permanecer en recuperación de esta cirugía, de la cual entregó detalles en conversación con LUN.

“Ha estado bien, pero es un poco más lento de lo que me imaginé. La recuperación de una cirugía es distinta a la de una fractura, que fue la lesión inicial. En definitiva, el proceso va lento, pero seguro“, partió comentando.

Respecto a su recuperación, señaló que las actividades que tiene permitidas realizar son pocas y nulas. “No puedo hacer la cama o colaborar en la cocina, soy bien inútil por el momento. Ando con muletas y hasta ahora solamente puedo estar de pie el mínimo posible, por ejemplo, cuando me ducho, me lavo los dientes o en las terapias. Una vez al día, puedo ir a la cocina apoyando el pie”, sostuvo.

“Tengo un mes de licencia y lo que permanezca con muletas dependerá de cómo vaya la evolución. Si piso tiene que ser de una forma muy suave, porque no puedo poner toda la carga de mi peso. Sin embargo, todavía tengo mis músculos poco estimulados porque estuve casi toda una semana sin moverme tras la cirugía. Por tanto, se requiere reactivar la musculatura lentamente para que la sangre pueda retornar”, añadió.

Otra de las consecuencias que sufrió fue encontrarse “dormida“, debido a los múltiples remedios que debía tomar, los cuales optó por ir dejándolos poco a poco.

“Estaba bien atontada por los remedios para el dolor. Me despertaba en la mañana temprano, pero luego dormía– Inicialmente estaba con Tramal y con ketorolaco tres veces al día, los que son muy fuertes; además de pregabalina, que también es para el dolor. En general evito al máximo los remedios, prefiero tomar agüitas, por lo que mi cuerpo no está muy acostumbrado a recibir tanta droga“, explicó.

Finalmente explicó que su tiempo lo ha gastado en tejer y coser, actividad con la que mataría el tiempo que debe pasar en casa. “Me encanta tejer y coser, pero todavía no puedo coser. Esto me ayuda a mantenerme activa, porque pasar de 150 km/hr. todo el día, a nada, te puede tirar para abajo. Sin embargo, lo más rico es que he podido disfrutar a mis tres niños y generalmente falta tiempo para eso“, cerró.