Mamá de Tomás Bravo en el día del cumpleaños del menor: “Es un día muy triste al saber que no estás”

Un sensible mensaje fue el que compartió la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, en sus redes sociales, en el día del cumpleaños del menor, cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Raqui el pasado febrero de este año.

“Hoy debería ser un día de alegría, verte correr por toda la casa disfrutando de tus regalos, junto a tus amiguitos, pero realmente hoy no es un cumpleaños feliz, hoy es un día muy triste al saber que no estás, que no te puedo abrazar”, expresó la madre del pequeño.

“Y lo que más duele aparte de perderte es cuál fue la razón. Porque te robaron el derecho de vivir y a mi el derecho de estar contigo“, añadió Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

“Hace cuatro año atrás, un día de invierno naciste tú mi porotito, estaba muy nerviosa pero ansiosa. Recuerdo que estaba con Anita María, quien era mi compañera de sala y me dio consejos y me ayudó a estar tranquila, ya que ella había tenido otra hija anteriormente, su otra beba nació unas horitas después de mi hijo. Tuve mucho apoyo gracias a Dios”, complementó.

“Con 3,150 kilos naciste mi bebé a las 15:14 de la tarde. Con 4 horas de trabajo de parto, siendo tan pequeñito e indefenso sentía que era el día más feliz de mi vida, jamas lo olvidare pues eres y serás lo más importante de mi vida aunque pasen los años. Recuerdo que le pedía al señor que fueras sanito, que te protegiera siempre y que crecieras feliz, no sé por qué Dios permitió tanto dolor”, añadió Estefanía.

“Hijo mio hoy sin ti no es un cumpleaños feliz! Pero espero que allá arriba donde estés, este en paz gozando en la presencia de Dios. A pesar de mi dolor siempre teniendo vida no quiero dejar de pensarte, no quiero dejar de celebrar tus cumpleaños! Porque aun sigues vivo en mí, eso de que no descansas en paz cada vez que se te recuerde es un mito tonto, porque olvidar seria el peor error”, dijo.

“Mi deseo es que tengas mucha paz donde estés, que pronto se haga justicia por ti hijo y que nosotros podamos saber la verdad de todo! Y que pague el o los culpables del daño que te causaron y nos causaron. Te amo hijo y nunca me cansaré de pedir justicia por ti. No me sueltes, porque yo jamás te soltaré mi pequeño”, cerró.