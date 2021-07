“Mi papá me enseñó a esquiar”: Kel Calderón disfruta de un relajado fin de semana en la nieve

Kel Calderón se tomó un respiro en medio de la pandemia y disfruta de un relajado fin de semana en Valle Nevado. La joven abogada compartió imágenes de su estadía en el exclusivo sector en su cuenta de Instagram.

“Se que no es importante para nadie más que para mi, pero se mueren lo que se siente volver 🤍🥺”, escribió Kel en la publicación.

Además, la abogada reveló que ama la nieve gracias a su padre, Hernán Calderón, quien le enseñó a esquiar a temprana edad.

“Vivir así la montaña es de las cosas que mas me gusta en la vida, desde muy chica. Mi papá me enseñó a esquiar cuando tenia 2 añitos 🥺 y hace dos años que no podía venir ⚡️🤍”, escribió.

Finalmente Kel señaló que se siente agradecida de regresar a las montañas.

Revisa la publicación a continuación: