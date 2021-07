“El tiempo todo lo cura”: Daniela Colett compartió reflexivos mensajes tras quiebre con Edu Vargas

Hace unos días Daniela Colett confirmó el quiebre de su relación con el futbolista nacional Eduardo Vargas, luego de que los rumores se tomaran las redes sociales durante jornadas anteriores.

Respecto a por qué demoró en hablar sobre esto, señaló que no había querido referirse al tema por respeto a su familia e hijos.

“Siempre tendremos una buena relación porque tenemos tres hijos. Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo voy a apoyarlo a él. Nada más que decir sobre esto”, sostuvo en la oportunidad.

Ahora, a días de confirmar su quiebre amoroso, la comunicadora brasileña ha compartido algunos llamativos mensajes en las redes, luego de que permitiera que sus usuarios le enviaran preguntas a través de Instagram.

Así Daniela respondió a algunos mensajes en donde sus seguidores le contaban problemas amorosos. “Terminé mi relación de 8 años y estoy mal“, fue uno de los primeros que se mostró.

Ante esto Colett replicó: “Pucha, te entiendo. Vive tu luto, llora, enójate. Creo que el tiempo todo lo cura“.

Otro de los mensajes que recibió señalaba que no sabía como terminar con su pareja, ya que no querái “dañarlo, pero me falló”, por lo que Daniela reflexionó: “Es muy fácil dar consejos ¿Verdad? Pero ponerse en la piel de otro es lo difícil. Haz lo que te dice tu corazón“.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: