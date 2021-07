Nano Calderón reveló cuál es su preferencia de cara a las primarias: Eligió entre Jadue y Sichel 

Nano Calderón reveló cuál es su preferencia política de cara a las primarias presidenciales de este domingo 18 de julio. El hijo de Raquel Argandoña realizó una divertida ronda de preguntas donde además abordó aspectos de su vida académica y familiar.

En el espacio el joven influencer fue invitado por uno de sus seguidores a elegir entre Daniel Jadue y Sebastián Sichel. Fiel a su estilo, Nano respondió indicando que Sichel es su preferencia. Por otra parte marcó al abanderado del Partido Comunista con un popular emoji.

En otros tema, un internauta consultó la razón por la cual no desea ejercer la carrera que estudió (Derecho) teniendo excelentes calificaciones, a lo que Nano señaló: “Estudié eso porque lo que se aprende es muy útil en el día a día (…) No me interesa para nada ejercer, prefiero seguir con mis negocios”.

Finalmente otro de sus seguidores preguntó si desea tener hijos a futuro. La respuesta del influencer fue afirmativa: “Un hombre y una mujer”, dijo.