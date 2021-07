Pamela Díaz compartió la tierna reacción de su hija Pascuala tras regresar de su viaje

Complicados han sido los últimos días de la animadora Pamela Díaz, quien recientemente ingresó a Canal TVN, en donde ha debido viajar y estar fuera de la Región Metropolitana para un nuevo programa cultural que realiza para la señal pública.

Pero esto ha significado no solo que se ha ausentado de su participación en “Me Late Prime” de TV+, sino también en el hogar, por lo que no había podido ver a sus hijas.

En este sentido “La Fiera” compartió el pasado viernes un tierno registro en donde enseñó la reacción de su hija Pascuala, al verla de vuelta en casa.

“¡People, adivinen! Llegué recién a la casa y adivinen con quién estoy“, partió señalando en una historia que compartió.

Tras esto le preguntó a su pequeña hija: “¿Quién es la mejor madre del mundo? Dile a la people que me amas“, ante lo cual Pascuala replicó: “Tú. Te amo hasta el cielo“.

Aquí puedes ver una captura del momento: