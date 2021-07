“Lo único que no tiene límites es la estupidez”: La categórica respuesta de Marcela Vacarezza a Jaime Parada por cambio de nombre de la “negrita”

La animadora chilena Marcela Vacarezza criticó duramente el cambio de nombre de la popular “Negrita” a “Chokita”. Cabe recordar que la empresa Nestlé anunció esta decisión luego de una evaluación impulsada por la compañía.

Según indicaron desde la empresa, la “decisión es el resultado de una evaluación impulsada por la compañía que busca identificar conceptos que pudieran considerarse inapropiados, a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representaciones culturales”.

Sobre este cambio, la animadora señaló en su cuenta de Twitter que “ya no existe la ‘Rubia’. Ahora eliminan la ‘Negrita’. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos… con respeto“, dijo sin filtro.

Pero su comentario no estuvo exento de críticas y causó divisiones. “Lo estúpido es creer que parte de tu infancia desaparece con un cambio de nombre. Espero no te traumatice tamaño sacrilegio”, respondió Jaime Parada, exconcejal de Providencia.

Tras esto, Vacarezza no dudó en contestar de vuelta y manifestó lo siguiente: “Cada día me convenzo más que lo único que no tiene límites es la estupidez. No se sienta aludido. Es sólo una reflexión que se me vino a la cabeza cuando usted nombró la palabra. Saludos”.