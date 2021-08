Gissella Gallardo conquista las redes con atrevida postal en bikini

Este jueves la periodista Gissella Gallardo, esposa del ex futbolista Mauricio Pinilla, causó furor en las redes sociales al compartir una atrevida imagen en traje de baño.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram lamentó el no poder disfrutar de un viaje junto a su familia, para aprovechar así las vacaciones.

“Mi Mati y mi Mauri aún no pueden viajar, porque no existe ni siquiera la posibilidad de que tengan pase de movilidad”, comentó, respecto a sus dos pequeños, los que al ser menores de edad, no tienen ninguna posibilidad de obtener un permiso que les permita salir fuera del país.

En ese sentido, Gallardo mostró su figura en un bikini de animal print: “Con un tono invierno fascinante, me quedé con las ganas de irme a tomar solcito“, añadió a la imagen.

Pese a su “tono de invierno”, sus seguidores le hicieron llover comentarios felicitándola por su condición física; “No necesitas sol para ser la más regia”; “Me encantaría estar así en invierno”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Incluso la conductora de TVN, Karen Doggenweiler, se sumó a los cometarios que llenaron de elogios a la periodista: “¡Regia Gise!”, escribió.

Revisa a continuación la publicación: