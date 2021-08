Antonella Ríos confiesa que Canal 13 no le dejó firmar un contrato tras decir que estaba embarazada

La destacada actriz y panelista Antonella Ríos confesó una tensa situación vivida con Canal 13 cuando estaba estaba embarazada.

Según comentó en Me Late la talentosa artista, el hecho ocurrió en 2007, cuando esperaba a quien hoy es su hijo mayor, Bruno.

“Trabajaba en Canal 13, estaba a punto de firmar mi contrato y les comuniqué que estaba embarazada. Me dijeron así, literal: ‘Oh, qué maravilla’, y me sacan el lápiz de la mano. Obviamente quedé sin pega”, confesó.

En la misma línea, en declaraciones a Glamorama, expresó que “fue un momento muy heavy, muy difícil, entonces frente a eso ya no me importa nada. Eso fue después de la teleserie Descarado“.

“Quedé shockeada y después esa persona me mandó flores cuando tuve la guagua y toda la cosa. Ahora, no tenían ningún deber en dejarme, pero en esa misma época quedaron otras actrices contratadas y embarazadas y yo no, entonces sentí que me dijeron ‘tú no’”, agregó.

“Quedar embarazada, sin pega y sentir que no eres útil y eres un estorbo, es súper power. Y no solo en la tele, en muchos otros lugares”, cerró la actriz.