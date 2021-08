La difícil decisión de Sergi Arola en “El Discípulo del Chef”: eliminó al primer integrante de su equipo

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, espacio de CHV donde se reunieron 18 famosos en el espacio, aunque dos ya han debido abandonar el programa.

Hablamos de Helhue Sukni y Kidd Tetoon, quienes pertenecían al equipo del chef Ennio Carota, y en este nuevo capítulo buscaban no perder un nuevo miembro.

Para la fortuna de Carota, esto no ocurrió, ya que fue Sergi Arola quien debió decidir qué miembro de su equipo abandona la competencia.

Así, el chef español debió tomar la decisión de eliminar a un miembro de su equipo, que fue la actriz Renata Bravo.

“La decisión de eliminar a Renata fue muy complicada. Eliminar a una parte del equipo es difícil”, partió señalando el maestro culinario.

Una de las personas que más lo lamentó fue Kenita Larraín, quien no contuvo el llanto. “A todos nos afectó muchísimo, es una gran pérdida“, expresó en la oportunidad.

Renata, por otro lado, entregó un consolidador mensaje tras su salida: “Me voy feliz, aunque no me quería ir. Éramos el mejor equipo, son personas maravillosas y me voy con el corazón lleno“.

Por último expresó: “Uno sabe que la cosa es así, pero me duele, porque hicimos tan buenas migas. Las relaciones humanas son superimportantes para mí y trato de cuidarlas…”, dijo para luego emocionarse. “Me voy con la sensación de haber dejado una huella“.