Neme realizó fuertes descargos contra la PDI por el caso de la subinspectora Vivanco: “Me parece miserable y una burla”

Este lunes se realizó la reconstitución de escena sobre la muerte de la subinspectora de la Policía de Investigaciones Valeria Vivanco, ocurrido el pasado 13 de junio durante un operativo en la comuna de la Granja. La investigación del caso es desarrollada por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Metropolitana, cuyo carácter es secreto.

Sobre esto, este martes -en Mucho Gusto de Mega- habló el padre de la víctima, Miguel Vivanco, quien detalló cómo fue informado sobre las pericias que se estaban realizando para esclarecer los hechos del deceso de la subinspectora Vivanco. El proyectil habría sido perpetrado por uno de los funcionarios miembros del grupo de la joven mártir.

En ese sentido, el padre manifestó que esto “es una traición de la institución”, asegurando que si la PDI hubiese dicho la verdad, “la familia habría tenido otra actitud frente a la situación”.

“Al ocultar información ya se transforma en un delito. Pensamos que esto escaló de una muy mala manera, la institución creo que comenzó a protegerse a cuidarse, porque la bala que mató a Valeria era de la propia institución“, sostuvo.

En seguida, expresó que hay un ocultamiento de información por parte de la institución y así no afectar el prestigio que tiene. “Hay un complot para tapar esta situación y no afectar el prestigio que tiene la PDI, piense usted que es una de las mejores instituciones con mejor aceptación, que tiene credibilidad en la sociedad chilena”.

“Por lo tanto, saber que una falla protocolar haya matado a un miembro de su institución a través de un arma de ellos, habría sido una debacle, sobre todo cuando estaba terminando el periodo del director general del PDI. Creo que esto ha escalado hasta las mas grandes autoridades de esta institución”, manifestó Vivanco.

Ante estas palabras del padre de la joven de 25 años, José Antonio Neme se refirió al tema para expresar su malestar ante lo escuchado.

“Me parece miserable, miserable, que de la dirección nacional de la Policía de Investigaciones y lo digo haciéndome responsable de lo que estoy diciendo -ante la cantidad de evidencia que existe hoy- no haya un pronunciamiento oficial de la institución, me parece una burla“, expresó Neme, señalando que empatiza “en un 150% con usted y su hija Daniela, discúlpeme”.

“Yo no estoy en contra de Carabineros ni tampoco de la Policía de Investigaciones, porque creo que son instituciones fundamentales para la democracia, pero tengo sangre en las venas, discúlpeme que le diga“, sentenció el conductor del matinal.

Recordemos que la PDI suspendió a los funcionarios que formaban parte de equipo que integraba la joven. En paralelo, la institución instruyó un Sumario Administrativo, con el propósito de establecer posibles responsabilidades en este ámbito.