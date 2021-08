El aplaudido gesto de Myriam Hernández con su imitadora en “Yo Soy”: hubo lágrimas

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, en donde se vivió un emotivo momento luego de que la cantante nacional Myriam Hernández compartiera múltiples elogios para la concursante que la imitó.

Así, la imitadora Tamara Molina solo recibió positivos comentarios por parte de Hernández, tras cantar el single “Te pareces tanto a él“, personificándola como el video de la canción de 1990.

“Quiero felicitarte porque la verdad es que los gestos están tan bien emulados“, partió soltando Myiam a la concursante.

Luego ambas se tomaron unos minutos para interpretar parte del tema, situación que sacó aplausos de todo el set, y que también emocionó hasta las lágrimas a Tamara.

Ante la tierna reacción de la intérprete, Myriam soltó: “Que eres linda. Yo también me emociono y me encanta porque lo haces con tanto respeto, de verdad te agradezco infinitamente. Es maravilloso ver cuando no hacen una parodia de uno, sino que ver lo que haces con los mismos gestos. Me gusta como lo haces“.

La cantante nacional no logró ocultar sus sentimientos y se dirigió hasta el escenario, donde abrazó a Tamara.