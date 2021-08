“Esta es la mujer de mi vida”: Cristián Sánchez confiesa como le pidió matrimonio a Diana Bolocco

Durante el estreno de Los 5 Mandamientos el periodista Cristián Sánchez volvió a la televisión para conversar de su vida con el animador del espacio, Martín Cárcamo.

Uno de los momentos más destacados del espacio fue cuando el invitado estelar se refirió a cuando le pidió matrimonio a quien hoy es su esposa, la animadora Diana Bolocco.

“Llevábamos 10 meses y yo, mister ansiedad, dije ‘esta es la mujer de mi vida’. Y le regalé el anillo en el mismo lugar donde nos dimos el primer beso”, comentó Sánchez.

“Me grabé para tener el registro, y para que cachen el temor que yo tenía. Me puse el parche antes de la herida, porque le digo que no se pase rollos, que es solo un símbolo, por si me mandaba a la …”, añadió entre risas.

Posteriormente confesó que durante sus vacaciones esperó dos semanas enteras con el anillo guardado, hasta que finalmente se lo entregó para el cumpleaños de Bolocco. En un romántico gesto, además señaló le había escrito un mensaje en italiano haciéndole la proposición.