“Ustedes al principio no se caían bien”: La afirmación de Martín Cárcamo que puso nerviosos a Iván Arenas y Claudio Moreno

En una nueva emisión del programa “Los 5 Mandamientos”, fueron invitados los queridos comunicadores Iván Arenas y Claudio Moreno, conocidos por sus icónicos personajes de el “Profesor Rossa” y “Guru Guru”, quienes hablaron sobre sus inicios en la televisión.

En este contexto, hubo una afirmación que sorprendió a ambos y fue relacionada al momento cuando se conocieron. Todo comenzó cuando Martín Cárcamo, conductor del programa, expresó: “Ya, pero seamos claros con lo que les voy a preguntar, ustedes al principio no se caían bien“.

Tras esto, ambos salieron a dar explicaciones. El primero fue Arenas, quien señaló que “no es que no nos cayéramos bien”, misma opinión que tuvo Claudio Moreno, quien detalló cómo fue la historia cuando los presentaron a ambos.

“El Álvaro Salas nos juntó“, recordó “Guru Guru”, tras lo cual Iván Arenas explicó que “nos juntó a jugar (…) y yo fui invitado porque yo era muy amigo de Pujillay. Yo llego y me encuentro con un lote, que estaban jugando me acuerdo y todo, y me presentan a Claudio, entonces (…) a mí no me cayó mal, yo me cagaba de la risa porque éste era alegre, echaba sus tallas, sus chistes entremedio”, afirmó.

No obstante, reconoció que lo que no le gustó fue el atuendo que utilizó Moreno. “A mí lo que no me gustó -fue en lo mismo que caí yo posteriormente- porque cuando éste se va, yo le digo al Álvaro ‘oye, este hueón que es estrafalario, ¿quién es este hueón’“.

“Es que este andaba, para la época, con unos pantalones rojos, con una camisa con una hueá amarilla, rojas con verdes, y unos zapatos que no tenían nada que ver con el pantalón y con la camisa“, recordó el “Profesor Rossa”.

Por su parte, Moreno se defendió y aseguró que en ese momento estaba “todo combinado (…) yo usaba camisas de colores, una con parche me acuerdo que me había traído de Estados Unidos, bien bonita, con el pantalón que le hacía juego y unos zapatos que le hacían juego. A él (Iván Arenas) no le hacían juego que es otra cosa“, precisó.