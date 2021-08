Netflix confirma que Cobra Kai ha sido renovada para una quinta temporada

Pese a que ni siquiera se ha estrenado su cuarta temporada, Netflix ya confirmó que Cobra Kai tendrá oficialmente una quinta parte.

El anuncio fue realizado a través de la propia cuenta de Twitter de la serie, en la que se publicó un breve video que solo mostraba un número cinco romano, acompañado del logo de la producción.

Cobra Kai ha sido un éxito rotundo para la empresa, lo que se ha traducido en cuatro nominaciones a los premios Emmy por los logros de su tercera temporada.

Por ahora solo podemos esperar al estreno de la cuarta temporada de la serie, la cual será lanzada a nivel mundial en diciembre de este año, exclusivamente por Netflix.

Revisa el adelanto a continuación.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5

— Cobra Kai (@CobraKaiSeries) August 27, 2021