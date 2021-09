Leo Rey recuerda su frustrado paso por el casting de Operación Triunfo: “Me miraban todos y se cag… de la risa”

Durante la nueva edición de los 5 mandamientos, el cantante nacional Leo Rey se refirió a sus humildes inicios en la industria de la música, donde recordó su paso por el casting de Operación Triunfo.

“Yo era el número 5.005, me inscribo en el programa, ahí todavía me llamaba Cecil, llego a las 5 de la mañana al Hotel España donde era el casting, pasé esa etapa y me dicen que estoy seleccionado para ir a Estación Mapocho”, recordó el artista.

“10 mil personas, estaba todo lleno, yo estaba en pleno proceso de bajón comiéndome un churrasco y con el número pegado en el pecho, y de repente dicen ‘el primer seleccionado es el número 5.005‘”, continuó relatando Leo.

En ese momento, según comentó el as de la cumbia chilena, “me acuerdo que tiro el churrasco al suelo y salgo entremedio de todos pidiendo permiso, muestro mi cartel, y logro subir al escenario”.

“Me dijeron, ‘estos temas hay para cantar, elige una’, y yo cantaba puras de Luis Miguel, y caché que entre medio había una que se llamaba Solamente Una Vez, entonces dije que esa la quería cantar”, aseguró.

“Llega el animador y dice ‘el primer seleccionado de nuestra noche, con ustedes va a cantar la canción Solamente Una Vez, la señorita Cecil Leiva’. Ahí se me derrumbó todo”, remató el artista, causando carcajadas entre los presentes.

“Me miraban todos y se cag… de la risa, fue mi primera canción de casting y con la que me presenté ante 10 mil cantantes, imagínate”, agregó Leo Rey antes de interpretar la pieza para el programa de Canal 13.

Posteriormente el conductor del espacio, Martín Cárcamo, preguntaría al artista: “¿Quedaste?”.

“No”, respondió Leo, agregando que “ahí hay que ser cuero de chancho, porque no quedar puede significar que uno se frustra, así que tuve que seguir para adelante luchando”.