“Estuve en peligro con las drogas”: José Antonio Neme se confiesa sobre la época más “rebelde” de su juventud

El destacado periodista y animador de televisión, José Antonio Neme, fue el más reciente invitado de A Calzón Quitado, el programa de Instagram de la actriz Teresita Reyes.

En la oportunidad el rostro se refirió a un momento importante en su juventud, en el que según sus propias palabras, fue un verdadero “kamikaze”.

“Salí del closet, me enamoré de un tipo y me fui a vivir con él en un subterráneo. Me pasé algunos pueblos te voy a decir, en esa época, mirándolo ahora desde mis 40“, reconoció.

En ese sentido el periodista comentó: “estuve en peligro muchas veces, yo creo, estuve en peligro con las drogas. Estuve en conductas y en situaciones muy riesgosas”.

“Tuve una época, hace 20 años, que nunca lo había contado tampoco, porque ni siquiera estaba en la televisión, pero fue de mucha locura, probé muchas drogas, estuve en un lugar de mucho descontrol”, añadió.

Revisa la conversación a continuación.