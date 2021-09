Perla Ilich desclasificó el problema de salud por el que deberá operarse

La exchica reality Perla Ilich ganó bastante popularidad tras participar en el programa de televisión, donde surgieron personajes como Dash y Cangri, fama que se ha mantenido a través de las redes sociales hasta la actualidad.

Ahora la gitana que suma más de 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde recientemente alertó con un problema de salud.

“Hago este Live para explicar de qué me opero, ya que mucha gente me preguntó. Voy a empezar de cero. Hace un tiempo vengo me vengo sintiendo con achaques“, partió comentando en un video que compartió.

Luego continuó: “La primera doctora que me vio, que es una cara de raja, me dijo que tenía reflujo, idiota, porque es una idiota, puedo decirlo ahora. Hay doctoras que son buenas y otras que no. Pagué un ojo de la cara la consulta y me dijo que no tenía nada”.

Tras esto señaló que no quedó tranquila con el diagnóstico, por lo que acudió a un nuevo profesional, donde se enteró que sufría de hipotiroidismo, y de allí asocio sus problemas y dolores para tragar.

No obstante al visitar una endocrinóloga, esta le explicó la situación: “Me dijo ‘tú puedes tener la tiroides gigante, pero no tienes por qué tener molestias al tragar, ni al hablar’, porque se me va mucho la voz. Yo pensaba que se me iba, porque soy gritona y hablo mucho”.

Bajo este contexto señaló que su dificultad se debía probablemente a un nódulo en las cuerdas vocales. “Por eso se me iba la voz y al tragar siento como una bola que me duele”, afirmó.

“Me dijeron que eso se tenía que operar, porque eso crece y ya me estoy esforzando mucho al hablar. Gracias a Dios no es nada grave, pero obviamente que estoy un poco achacada, triste, porque a nadie le gusta operarse”, explicó luego.

