“Ya que esta señora se dedica a hacer farándula desde la política…”: El tenso cruce entre Rocío Toscano y Pamela Jiles 

Rocío Toscano emplazó a Pamela Jiles por no tener una postura clara sobre el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. La actriz envió un fuerte mensaje por medio de su cuenta de Instagram y generó la reacción de la diputada.

“Ya que esta señora se dedica a hacer farándula desde la política, mintiendo, me gustaría saber qué ha hecho o hará para detener el proyecto Alto Maipo, que atenta contra la naturaleza, la fauna y el derecho abrasivo de todos los ciudadanos de Santiago”, señaló en las historias de la red social mencionada.

A lo anterior agregó: “Mucho pueblo, mucho pueblo, pero cuando Santiago se quede sin agua, ¿le va a convidar agua a su pueblo?”.

Las palabras de la actriz no dejaron indiferente a Jiles, quien respondió por medio de otra historia en su perfil: “¿Qué busca Rocío Toscano mintiendo tan burdamente? Todo Chile sabe que soy del partido humanista. Se nota que la campaña electoral comenzará en unas semanas”.

El cruce entre ambas mediáticas figuras no quedó ahí, ya que Rocío arremetió con otro fuerte mensaje: “No hace falta ser ecologista para hacer algo contra un proyecto devastador, es suficiente con ser humanista. Este proyecto atenta no solo contra la naturaleza, también contra un derecho básico de la ciudadanía”.

Revisa las historias a continuación: