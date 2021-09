Cristina Tocco y Yamila Reyna coquetearon con Martín Cárcamo en “Los 5 Mandamientos”

Esta noche en “Los 5 mandamientos”, las dos aspirantes argentinas de “MasterChef Celebrity”, Cristina Tocco y Yamila Reyna, fueron las grandes invitadas a conversar y disfrutar junto a Martín Cárcamo.

Las actrices, que se conocieron hace años en el teatro, son muy amigas y tienen una gran complicidad. El primer tema del que hablaron fue el pololeo y pronto matrimonio de Yamila con el futbolista Diego “Mono” Sánchez, 9 años menor que ella.

Según contó la trasandina, todo partió cuando él le habló por Instagram, pero no le pareció atractivo. “Me metí en su Instagram para ver quién era, para ver si estaba bueno, y veo todas las fotos vestido igual y de un equipo que no conocía, entonces dije ‘es el típico negro de barrio que juega a la pichanga en la esquina y se cree Messi’. Y encima la foto no lo favorecía porque se veía chico y gordo”, dijo la actriz. Sólo se enteró de quién era cuando en un asado con amigos le contaron que era el arquero de Unión Española, y esa misma noche le escribió de vuelta.

Cuando a los 9 meses de pololeo él le pidió matrimonio, Yamila no supo muy bien cómo reaccionar. “Explotó algo adentro mío, que tenía guardado desde chiquita, que toda la vida lo había esperado. Llamé a mis amigas, a mi mamá, desesperada, me quedó grande el anillo y fui corriendo a la joyería a achicarlo porque quería usarlo ya”, contó, agregando que piensan casarse en noviembre del próximo año.

Pronto debieron afrontar el escándalo de cuando Sánchez fue detenido manejando en estado de ebriedad mientras Yamila seguía en Colombia grabando. “Él estaba destruido, porque había tenido una carrera impecable. Me dijo que sentía que había matado a alguien“, dijo Yamila, quien tuvo una fuerte pelea con él por eso. Finalmente se arreglaron sólo cuando él le mandó mariachis a su hotel en Colombia. “Me dio plancha porque estaba todo el equipo, estaban los chefs. Incluso me dijo Yann ‘¿qué cagada se mandó tu novio?"”, rió.

“Esto fue el mismo día del debut del programa. Como la queremos tanto a Yamila, ella es muy querible, todos le dimos mucha contención. Él hizo todos los méritos, me preguntaba dónde estaba, pero ella no quería saber nada, lo retaba mal. A mí me emocionó el amor de Diego, y yo le aconsejaba a ella que fuera más sensible”, reveló Cristina sobre el incidente.

Yamila contó también su insana obsesión con Luis Miguel, que la ha hecho hacer cosas verdaderamente psicopáticas. “Yo me enamoré, siento que es mi alma gemela, sólo que él no lo sabe. Creo que nadie ha hecho tanto como yo para conocerlo. He sobornado guardias, he sobornado conserjes, me he hospedado en el mismo hotel. Una vez me amenazaron los guardias cuando yo lo seguía en auto”, dijo, y contó historias cada vez más disparatadas de lo que ha llegado a hacer para tenerlo cerca, incluyendo fingir un desmayo en un estadio y contratar taxis para seguirlo cuando sale de los conciertos.

Cristina, por su parte, contó la historia de cuando invitó a su hermana a una cita doble con Dyango y con su manager, lo que terminó en un gran bochorno por culpa del alcohol. Además reveló que tiene en una de sus nalgas un chip de testosterona para mejorar su líbido. “Es un chip que libera hormonas, porque las mujeres de nuestra edad ya no producimos hormonas, y esto sustituye la función hormonal“, explicó, contando que lo renueva cada seis meses. “Es para después de los 40. Te ayuda a la piel, a la sexualidad, te renueva. Tiene que ver con el sexo, la vitalidad”, dijo.

El programa remató con una nueva sección, “El Improvisadario”, donde los tres debieron improvisar una escena donde una mujer encuentra a su novio en una situación comprometedora con su madre, lo que terminó en Yamila y Cristina besando en los labios a Martín. Finalmente, Cristina sorprendió a todos interpretando la “Balada para un loco” de Astor Piazzolla, y Yamila con una versión de “Qué nivel de mujer”, de Luis Miguel.