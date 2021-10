“¡Gemelos separados al nacer!”: Junior Playboy dejó en “evidencia” su parecido con Ricky Martin 

José Luis Concha, conocido en el mundo del espectáculo como “Junior Playboy“, sorprendió a sus seguidores con una nueva publicación en su cuenta de Instagram donde se compara con el cantante puertorriqueño “Ricky Martin”.

El video consiste en una serie de imágenes donde se puede ver la evolución del interprete desde su juventud hasta su última aparición pública, donde fue criticado por los retoques estéticos que se habría realizado en el rostro. Posteriormente, pasa a exponer varias fotografías de Junior que dejarían en “evidencia” su parecido actual con el cantante.

“Yo siempre he dicho que mi gran competencia es el espejo y no es por creerme superior, sino lo que siento. Es válido amarse y quererte ❤️💚💙💛💜♥️🤍🧡”, escribió Junior en la publicación.

Las palabras del ex chico reality no dejaron indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con miles de Me Gusta y cientos de comentarios donde se tomaron con humor la comparación.

“¡Yaaaaaa! Jajaja rico igual Junior😍😍😂😂”; “Jajaja no cache cuál eras”; “No me lo esperaba 😂”; “Dos gotas de agua estancada”; “Junior igual tienes su airecito piola a Ricky 😳”; “Separados al nacer😂😂” y “¿gemelos?”, fue parte de lo que escribieron.

Revisa la publicación a continuación: