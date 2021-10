Venom 2 arrasa en los cines y obtiene la recaudación más alta de una película estrenada en pandemia

Venom: Let There be Carnage, se convirtió este fin de semana en la película con el mejor estreno desde el inicio de la pandemia del Covid-19, recaudando un total de 90,1 millones de dólares.

De esta forma, la secuela de Venom (2018), superó oficialmente a lo obtenido por Black Widow, cinta estrenada en julio tanto en cines como en Disney+, y que recaudó 80,4 millones de dólares en su estreno.

El éxito de la cinta ha sido tal que incluso superó lo obtenido por la primera entrega de la franquicia, que obtuvo 80,2 millones de dólares en su primer fin de semana.

Esta segunda entrega de Venom está protagonizada por Tom Hardy (Mad Max: Fury Road) y Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing Missouri), y llegará a los cines nacionales este jueves 7 de octubre.