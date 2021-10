María José Quintanilla denuncia que están usando su imagen para promover una estafa en redes sociales

Este martes la cantante nacional María José Quintanilla denunció a través de sus redes sociales que su imagen está siendo utilizada por desconocidos para promover una estafa a través de internet.

Utilizando su cuenta de Instagram, la también animadora de La Hora de Ganar en Mega, publicó una serie de imágenes en las que muestra como su imagen es utilizada en publicidad falsa para engañar a la gente.

En ese sentido, se aprecia como en una de las imágenes utilizadas por los estafadores se asegura que “María José Quintanilla ha sido demandada por divulgar secreto para adelgazar”.

De esta forma, la artista se descargó en su perfil alertando además a sus seguidores a no caer en el engaño.

“Falso, esto no es real; es una estafa. No lo crea. ¡Jamás promocionaría algo así!”, partió diciendo.

Posteriormente la cantante publicaría una segunda imagen en sus historias de Instagram, en el que se muestra un supuesto artículo en el que aseguran que la cantante recomienda el producto con el que buscan estafar a la gente.

“Es una estafa. Jamás me han entrevistado, porque jamás he tomado esta cosa. ¡No lo compre! Yo no lo recomiendo, porque jamás tomaría algo así”, sentenció.

Revisa el descargo de la artista a continuación.