Pareja de Ítalo Passalacqua lo recuerda con sensible testimonio y habla de su difícil presente: “Yo vivo de su pensión”

Patricio Herrera, viudo del fallecido comunicador Ítalo Passalacqua, habló sobre su presente y cómo enfrenta el paso de los días tras el deceso de quien fue su compañero por más de 40 años.

En conversación con Las Últimas Noticias, Herrera reveló que vive hace tres años en una parcela en Mantagua, sin embargo viene de forma esporádica a Santiago y se queda en el departamento que compartía junto a Ítalo en la comuna de Las Condes.

“Entrar a la pieza de Ítalo no es fácil. No es porque no pueda, pero está su ropa y su olor. Me he ido quedando, pero Santiago es caro y yo vivo de la pensión de Ítalo“, reveló.

Herrera es enfático en señalar que extraña “todo” lo que vivía con su esposo. “Los pocos momentos que teníamos juntos porque él trabajaba 16 horas todos los días. Teníamos un rito; después de ‘SQP’ y antes de las películas de las 15 horas, tomábamos desayuno junto con los perros“, agregó.

“Extraño ver películas porque ítalo tenía una opinión muy fuerte y quería que todos pensaran como él. El 26 de septiembre lo eché mucho de menos porque Colo Colo le volvió a ganar a la U y yo soy ‘chuncho’. Él era de la Católica. Me habría ‘palanqueado’ toda la semana: ‘Otra vez perdieron"”, complementó.

“Desde que murió Ítalo me volví adicto a Internet. Aprendí a leer en inglés, pero no puedo hablar. También veo YouTube. No me atrae la televisión”, confesó.

Por otra parte, Herrera se refirió a los difíciles días que enfrentó cuando su pareja enfermó. Recordemos que Ítalo sufrió un accidente de tránsito en el año 2015 que lo mantuvo con movilidad reducida hasta el día de su fallecimiento.

“En el día tenía que supervisarlo y llevarlo a terapia, manejar, darle los remedios. En una entrevista que dio a ‘Primer Plano’, tras salir de la clínica, Ítalo reconoció que ‘yo no sé si hubiera actuado como ha actuado Pato’. Con esa frase me hizo sentir que no me equivoqué tanto como pensaba”, expresó.

“Estoy muy agradecido de él, fue mi partner”, cerró Patricio, quien actualmente vive solo en compañía de Giacomo, el único perro que sobrevive de los cinco que tenían hasta el momento del deceso de su Ítalo.