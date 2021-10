Daniela Ramírez presentó a su hijo de 18 años en televisión: Joven impactó con su talento 

Daniela Ramírez presentó a su hijo Martín en el programa La Divina Comida de Chilevisión. El joven tiene 18 años e impacto a los televidentes con todo su talento musical.

Recordemos que la destacada actriz nacional fue madre a la edad de 16 años. “Quedé embarazada de un pololo, compañero de colegio… No era la idea en ningún aspecto. Pero a pesar de todo mi familia me apoyó e hizo que todo sucediera de la forma más amable”, contó Ramírez en el año 2017 a Revista Caras.

La intérprete reconoció que pensó en abortar, pero explicó: “La mejor decisión fue seguir adelante. En eso me ayudó la familia, el saber que no estaba sola (…) Para mí, Martín siempre ha estado conmigo. Me ayudó a crecer. Todos los objetivos que yo podía haber tenido en mi vida se formaron cuando yo tenía a Martín guagua”.

Ahora, la intérprete presentó a su hijo que ya tiene 18 años en televisión. El joven se sentó junto a los invitados y los deleitó con su guitarra y canto.

“Me encantó, es mi orgullo, quedo fascinada con todo lo que hace. Lo amo mucho”, dijo Ramírez notoriamente emocionada.

Revisa algunas imágenes del momento a continuación: